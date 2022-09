CorSport - Milan, per l'attacco piace Broja. Ma il Chelsea spara alto: 35 mln

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Luca Bargellini

Tante idee per l'attacco del Milan, che aspetta Zlatan Ibrahimovic, ma guarda a un futuro senza l'attaccante svedese. Tra i nomi che piacciono ai rossoneri, quelli di Hajlund e Kudus. Secondo il Corriere dello Sport, però, vi sarebbe un certo gradimento anche nei confronti di Armando Broja. Albanese classe 2001, in estate è stato cercato a più riprese dal Napoli ma alla fine è rimasto al Chelsea dove non sta trovando grandissimo spazio. La valutazione, comunque, sarebbe alta: i Blues a oggi chiedono 35 milioni di euro, visto anche il recente rinnovo di contratto.