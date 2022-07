CorSport: "Milan, Pioli in ripartenza con Ziyech e Berardi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Milan, Pioli in ripartenza con Ziyech e Berardi" scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi. La priorità dei rossoneri è quella di rinforzare l'attacco: servono un trequartista ed un esterno destro, oppure un elemento in grado di coprire entrambi i ruoli. Nel mirino, in particolare, ci sono tre nomi: Ziyech del Chelsea (può partire in prestito oneroso), Domenico Berardi del Sassuolo (incontro in programma) e De Ketelaere del Bruges (quest'ultimo il più caro dei tre e anche il più difficile da raggiungere).