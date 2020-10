Dai 22 milioni all'operazione rilancio: chi è Diogo Dalot

Il Milan ha preso Diego Dalot dal Manchester United. Ecco chi è il terzino portoghese.

22 milioni nel 2018. Inutile soffermarsi su tutte le cose che non hanno funzionato nella storia recente dei Red Devils. La campagna acquisti 2018/2019 è griffata José Mourinho: i principali colpi sono Fred, quasi 60 milioni allo Shakhtar, e proprio Dalot, ben 22 milioni allo Porto. Il ragazzo, classe '99, era del resto considerato tra i più promettenti nuovi talenti del calcio lusitano, pur avendo giocato soltanto 6 partite con i grandi dei Dragoes nella stagione precedente.

Non è andata benissimo. Per vari motivi, tra cui sicuramente la sfortuna, che ha spesso messo ai box il ragazzo di Braga. Nella prima annata all'Old Trafford è sceso in campo 23 volte, di cui 19 da titolare. La stagione scorsa, invece, lo ha visto impiegato appena 11 volte, complice qualche problema fisico di troppo e le richieste di Solskjaer, che spesso e volentieri gli ha chiesto di scendere in campo con maggior cattiveria.

Dove può giocare. Dato che a Manchester hanno sbagliato tante cose, ma non sono pazzi, quei 22 milioni una giustificazione l'avranno pure. E spiegano perché, dato che parliamo di un ragazzo appena 21enne, puntarci oggi sarebbe una scelta comprensibile: il Milan metterebbe in casa un talento che ha evidente bisogno di bilancio. A costi, verosimilmente, contenuti (prestito secco). Dove? Nato terzino destro, e per questo paragonato in patria a Cancelo, considerato il fisico imponente (184 centimetri) è stato spesso provato da centrale in Inghilterra, senza grandissime fortune.