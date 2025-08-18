Dall'Arabia arrivano conferme: l'Al-Ahly interessata a uno tra Locatelli, Zakaria e Fofana
MilanNews.it
E' una notizia che riguarderebbe anche il Milan, quella lanciata dal giornalista saudita Abdullah, dell'emittente araba ariyadhiah molto vicina alle vicende di mercato dell'Al-Ahly. Infatti, in questa strana e particolare vicenda di mercato ci sarebbe anche il nome di Youssouf Fofana, attuale centrocampista del Milan.
Le voci dall'Arabia
Come riportato dal collega saudita, La dirigenza dell'Al-Ahly starebbe cercando di ingaggiare uno tra Locatelli, Zakaria e Fofana. Il club avrebbe avviato trattative con i tre club per acquisire uno di questi giocatori. Se uno dei tre dovesse arrivare, verrebbe inserito in rosa al posto di Kessié.
