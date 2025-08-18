Dall'Inghilterra: il Leeds su Noah Okafor, contatti in corso

Enrico Ferrazzi

Come riportato dal giornalista inglese Ben Jacobs, il Leeds, che vuole prendere un altro attaccante in questa ultima parte del mercato estivo, ha avviato i colloqui con Noah Okafor. Non c'è ancora un accordo con il Milan, ma i contatti andranno avanti anche questa settimana. Ecco il post: "Il Leeds United ha avviato i colloqui con Noah Okafor la scorsa settimana e le discussioni sono proseguite nel fine settimana

Il club inglese è desideroso di aggiungere un altro attaccante prima della chiusura della finestra di mercato. Non c'è ancora nulla di concordato con il Milan, ma i colloqui dovrebbero proseguire questa settimana". 