Dall'Inghilterra, il Milan interessato anche a Firmino: contatti già avvenuti

Il Milan guarda in Inghilterra per rinforzare la rosa della prossima stagione. Come riporta l'emittente BBC, oltre a Ruben Loftus-Cheek del Chelsea per la mediana, i rossoneri lavorano per Roberto Firmino in attacco. Il brasiliano è in scadenza di contratto dal Liverpool ed è già stato contattato dal Diavolo in vista del 2023-24. Per il classe '91 in questa stagione si contano 34 presenze con 12 gol e 5 assist.