Dall'Inghilterra, Kinsella: "Ziyech è frustrato dalla lentezza dell'approccio del Milan, ora cerca anche altre soluzioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hakim Ziyech, racconta Nizaar Kinsella sull'Evening Standard, è frustrato al Chelsea e sta valutando la possibilità di lasciare Stamford Bridge, mentre i Blues continuano a valutare l'acquisto di Pierre Emerick Aubameyang.

Secondo il giornalista inglese Ziyech ha desiderato per tutta l'estate di unirsi al Milan e il suo amico ed ex compagno di squadra Lukaku lo ha raccomandato ai campioni d'Italia.

Tuttavia, il marocchino si è sentito frustrato per la lentezza con cui il club rossonero si è approcciato a lui per un prestito con diritto di riscatto e sta incaricando il suo avvocato di trovare opzioni alternative. Ziyech vuole lasciare il Chelsea dopo essere stato un sostituto inutilizzato nella vittoria per 1-0 contro l'Everton nel fine settimana. Tuchel è consapevole di questa situazione, ma è comunque disposto a tenere il 29enne per un'altra stagione.