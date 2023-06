Dalla Francia, Moncada vuole convincere N'Dicka e Thuram. Kamada e Loftus in standby

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Geoffrey Moncada sarà di fatto il nuovo uomo mercato per il Milan: il capo scout collaborerà con Pioli e renderà conto a Furlani per la gestione delle compravendite rossonere. Secondo quanto riferisce Sports Zone, Moncada avrebbe rifiutato un ritorno in Francia al Monaco e al Lione pur di rimanere in via Aldo Rossi. Sempre SZ riferisce che Moncada, per il mercato, starebbe cercando di convincere sia Evan N'Dicka che Marcus Thuram, difensore e attaccanti provenienti a zero dalla Bundesliga. In questo senso sia Kamada che Loftus-Cheek sarebbero stati messi in stand-by per il momento.