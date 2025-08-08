Dalla Francia: nuova offerta di prestito del Marsiglia per Bennacer, no del Milan

Dopo averlo avuto in prestito nella seconda parte della scorsa stagione, il Marsiglia punta a riprendere Ismael Bennacer, centrocampista attualmente fuori rosa al Milan e dunque in uscita: secondo quanto riferisce "Le 10 Sport" in Francia, il club francese avrebbe presentato una nuova offerta di prestito per il centrocampista algerino. Questa proposta però sarebbe stata rifiutata dal club di via Aldo Rossi. I francesi restano comunque alla finestra e si prevede che faranno altri tentativi per Bennacer che nelle scorse settimane ha ricevuto un'offerta dagli arabi dell'Al-Ittihad.

Questi i numeri di Bennacer con la maglia del Marsiglia nella seconda parte delal stagione 2024-2025:

PRESENZE LIGUE 1: 12

GARE DA TITOLARE: 8

MINUTI IN CAMPO: 650'

GOL: 0

AMMONIZIONI: 2

