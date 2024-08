Dalla Francia - Roma ad un passo dall'accordo con il 'Gladbach per Manu Koné

vedi letture

Il testa a testa per Manu Koné lo potrebbe e dovrebbe alla fine vincere la Roma in questo calciomercato. Complice il contrattempo legato alla mancata uscita di Ismael Bennacer, il Milan avrebbe perso terreno sul francese dopo che negli scorsi giorni dalla Germania sono circolate alcune voci che lo davano praticamente vicino a vestire il rossonero.

In queste ultime ore di calciomercato, però, la situazione sembrerebbe essersi ribaltata a favore della Roma, come confermato anche dai media francesi. Stando infatti a quanto riportato da footmercato.net, la società giallorossa è sempre più vicina a raggiungere un accordo con il Borussia Monchengladbach per il trasferimento in Serie A di Manu Koné.

Salvo incredibili colpi di scena, continua il portale francese, il centrocampista francese fresco di convocazione in nazionale maggiore dovrebbe legarsi alla Roma con un contratto fino al 2029.