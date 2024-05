Dalla Germania confermano: nessun accordo tra Theo e il Bayern Monaco

Nel pomeriggio di quest'oggi, direttamente dalla Spagna, il quotidiano Marca ha riportato la notizia secondo cui Theo Hernandez sarebbe stato a un passo dal Bayern Monaco (CLICCA QUI per leggere l'indiscrezione). In realtà, come ha successivamente riportato MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere) dopo le opportune verifiche, non c'è nulla di vicino. Sicuramente il terzino francese piace molto al Bayern Monaco, che lo ha individuato come possibile erede di Alphonso Davies se quest'ultimo dovesse essere ceduto al Real Madrid, ma non c'è ancora alcuna trattativa in corso.

A conferma di quanto riportato da MilanNews.it arriva anche il tweet del collega tedesco Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE. Scrive Plettenberg: "Il 26enne terzino sinistro rimane un obiettivo importante per l'FC Bayern nel caso in cui Alphonso #Davies lasci il club. Hernández ha fatto sapere che sarebbe disposto a trasferirsi al Bayern in estate, come rivelato pochi giorni fa! Ma nulla è cambiato: nessun accordo verbale totale con Hernández. Nessuna trattativa tra i club. Nessuna offerta dal Bayern ancora". Addirittura non ci sarebbe nemmeno l'offerta del Real Madrid per Alphonso Davies.