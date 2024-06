Dalla Germania - Il Bayern Monaco si è tirato fuori dalla corsa a Zirkzee

Il Milan spinge per Joshua Zirkzee. L'olandese è il prescelto della dirigenza rossonera per sostituire Olivier Giroud, che a partire dal prossimo primo luglio sarà definitivamente un nuovo giocatore dei Los Angeles FC. Per il ruolo d'attaccate il Diavolo starebbe monitorando nel frattempo anche altri profili, come ad esempio Armando Broja del Chelsea, ma la priorità della dirigenza rossonera è al momento proprio Joshua Zirkzee.

Anche per questo Geoffrey Moncada si trova a Londra: è possibile che oggi ci sia un nuovo incontro in Inghilterra con l'agente Joorabchian per provare a trovare un accordo sulla questione commissioni, al momento il reale ostacolo delle trattative. L'altro, che sarebbe potuto essere il Bayern Monaco, è svanito ancor prima che potesse diventare realtà in quanto i colleghi di Sky Deutschland hanno assicurato che, a differenza di quanto si è invece detto negli scorsi giorni, i bavaresi non sono mai stati realmente interatti al dossier di Zirkzee.

Il Milan ha dunque la strada spianata per mettere a segno quest'operazione, forte anche della volontà del calciatore, totalmente convinto dal club al punto che gradirebbe il trasferimento in rossonero.