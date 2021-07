Dalla Russia - Milan, contatti con il Rubin Kazan per Khvich Kvaratskhelia

Secondo quanto riportato da Metarating, testata giornalistica russa, il Milan sarebbe vicino a Khvich Kvaratskehelia, centrocampista di proprietà del Rubin Kazan. La società rossonera starebbe avviando i contatti con l'entourage del giocatore anche grazie alla collaborazione di Kakhaber Kaladze. Il padre del classe 2001 avrebbe inoltre riferito che suo figlio non continuerà a giocare in Russia, ma proseguirà la propria carriera in un altro campionato europeo. La valutazione di Kvaratskehelia secondo Transfermarkt è di 18 milioni di euro.