Dalla Spagna, Januzaj vuole lasciare la Real Sociedad: Milan alla finestra

Il nome di Adnan Januzaj potrebbe tornare di moda per il mercato del Milan. Il belga, di origini kossovare, era infatti stato accostato al Milan nell'estate del 2017 quando dal Manchester United venne venduto al Real Sociedad, società in cui tutt'ora milita ma che, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, vorrebbe lasciare. Sarebbero molte le squadre interessate all'esterno classe 1995, tra queste ci sarebbe anche il Milan, oltre al Siviglia, al PSG e all'Ajax e alle grandi di Spagna, come ha comunicato il suo procuratore.