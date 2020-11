Dalla Spagna: Milan, Lucas Vazquez possibile colpo a parametro zero dal Real Madrid

Secondo quanto riferisce Don Balon in Spagna, il futuro di Lucas Vazquez potrebbe essere al Milan: l'esterno del Real Madrid non sembra infatti intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno e tra le possibili destinazioni c'è anche quella rossonera. Il giocatore spagnolo, che può ricoprire tutti i ruoli sulla fascia destra, potrebbe sbarcare a Milanello la prossima estate a parametro zero.