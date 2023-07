Dalla Spagna - Valencia, questo pomeriggio Musah non si è allenato

Nella giornata di ieri Yunus Musah, obiettivo di mercato del Milan per il centrocampo, non si è allenato per un fastidio al ginocchio, anche se c'era il dubbio che fosse legato a motivi di mercato. Questa mattina l'italoamericano è tornato regolarmente in gruppo, salvo poi saltare la seduta d'allenamento di oggi pomeriggio, stando a quanto riporta Nacho Sanchis di Relevo.

Da quando il Valencia è andato in ritiro in Svizzera Musah ha saltato due sedute di allenamento su tre.