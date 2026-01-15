Dalla Turchia: “Il Galatasaray insiste per Fofana, ha presentato un’offerta”

di Andrea La Manna

Sul suo profilo X, Yagiz Sabuncuoglu, giornalista di SportDigitale e NowTvTuirkey, ha pubblicato un tweet in cui parla dell'insistenza del Galatasaray nel provare a convincere il centrocamposta rossonero francese Fofana di accettare la loro l'offerta. Per ora, sempre quanto affermato dal giornalista turco, Fofana non ha intenzione di muoversi da Milano. 