Dalla Turchia: “Il Galatasaray insiste per Fofana, ha presentato un’offerta”

Sul suo profilo X, Yagiz Sabuncuoglu, giornalista di SportDigitale e NowTvTuirkey, ha pubblicato un tweet in cui parla dell'insistenza del Galatasaray nel provare a convincere il centrocamposta rossonero francese Fofana di accettare la loro l'offerta. Per ora, sempre quanto affermato dal giornalista turco, Fofana non ha intenzione di muoversi da Milano.