Dalla Turchia - Offerta ufficiale del Fenerbache per Rade Krunic

vedi letture

Come riporta Yagiz Sabuncuoglu, giornalista turco di Sports Digitale, il Fenerbache ha fatto un'offerta ufficiale al Milan per Rade Krunic, centrocampista bosniaco.

L'ex Empoli sta giocando da titolare come vertice basso nel centrocampo a tre in questa pre-season. Pioli lo considera uno degli uomini chiave, sia per la sua personalità, ma anche per la sua duttilità.