De Ketelaere aveva (già) aperto all'addio al Club Brugge: il Milan destinazione più probabile

MilanNews.it

Dopo i 45 minuti giocati nell'amichevole contro l'Utrecht, Charles De Katelaere dovrebbe scendere in campo anche domani nella Supercoppa belga (h 18:00) contro il Gent; nel suo futuro, però, non dovrebbe più esserci la squadra nerazzurra campione del Belgio, ma un top club, come da lui espressamente dichiarato ad aprile.



Le dichiarazioni

“Ai miei compagni di squadra piace il soprannome 'ragazzo d'oro', ma io non voglio montarmi la testa. Sento - aveva spiegato il classe 20001 ad Eleven Belgio - che la pressione che ho messo su me stesso è sempre stata più grande di quella delle altre persone. Sono curioso di sapere cosa porterà il futuro, se altri club mostreranno il loro interesse io li ascolterò. Nel calcio devi ascoltare tutti perché avrebbero qualcosa di significativo da dire o qualcosa di interessante da offrirti. Prima pensavo: 'Se mai dovessi lasciare il Club Brugge, avrei tanta paura'. Ma ora è diverso. Se c’è un’offerta solida sarò sicuramente pronto. Dove mi immagino fra sei anni? Forse avrò giocato una grande competizione con il Belgio e sarò diventato campione, perché no avrò vinto la Champions League con il mio club. Questi sono i miei sogni”.



Milan destinazione più probabile

Dopo aver vinto il campionato e in attesa della già citata Supercoppa, dunque, sembra proprio arrivato il momento per De Ketelaere di spiccare il volo. Il Milan, come è noto, è la destinazione più probabile: essendoci già l'accordo con il calciatore sulla base di due milioni di euro circa a stagione, il club rossonero sta trattando con il Club Brugge cercando di alzare leggermente l'offerta da 30 milioni di euro. Attesi novità decisive tra il weekend e i primi giorni della prossima settimana.