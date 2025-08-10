De Winter, l'esordio con Allegri e l'investitura di Nedved. Cosa dice chi lo conosce

Sale prepotentemente il nome di Koni De Winter per la difesa del Milan. Il belga ha già una grande esperienza del calcio italiano, essendo arrivato alla Juventus a soli 16 anni. A 19 a farlo esordire è stato Massimiliano Allegri, che gli ha concesso 10 minuti nella sfortunata sfida di Champions League contro il Chelsea, persa per 4-0. Due settimane dopo, però, il tecnico gli dà una chance dal primo minuto, contro gli svedesi del Malmo, a qualificazione già acquisita.

71 minuti per De Winter, che peraltro non demerita affatto. Nell'occasione viene schierato come braccetto destro di una difesa a tre per poi venir sostituito da De Sciglio. Giudizi positivi per l'epoca, voto 6.5 da parte dei colleghi di Tuttomercatoweb. Ma soprattutto l'investitura da parte di nomi importantissimi, a partire dallo stesso Allegri che parlando di lui dichiarò: "È più centrale, ma ha qualità e tecnica. Per questo può fare anche il terzino. Ha giocato anche con personalità e nella costruzione si può mettere anche a tre".

Pavel Nedved che di quella Juventus era vice-presidente, dichiarò: "È un ragazzo molto tranquillo, lo vedo anche rilassato e sono molto curioso della sua prestazione perché credo possa diventare molto forte. Proverà una grande emozione, ma penso che farà bene".

Paolo Zanetti, al termine di un Milan-Empoli dell'8 aprile 2023, dichiarò: "Ha le stimmate del grande difensore e arriverà a giocare in un top club, non solo per il suo bagaglio tecnico ma per la freddezza con cui affronta il lavoro. Quando c’è da fare una partita secca non ne ha sbagliata neanche una, quando invece c’è da dare continuità ha lasciato giù qualcosa. Ma è normalissimo, sta maturando. L’anno scorso giocava in Serie C, quest’anno ha giocato tanto e quando l’ha fatto ha giocato molto bene“.

Al Genoa, De Winter ha trovato Alberto Gilardino che lo ha descritto così: "È un giocatore di qualità ma deve stare concentrato sempre". E ancora: "Ha margini di miglioramento che nemmeno lui si immagina".