De Winter-Milan, in serata nuova accelerata per chiudere la trattativa: le cifre
Dopo l'ultimo arrivo di Ardon Jashari a centrocampo, il Milan è pronto a migliorare anche il reparto difensivo. Ormai definita la trattativa che porterà Thiaw al Newcastle, Tare e dirigenza hanno individuato il sostituto del tedesco. Infatti, sarà il centrale del Genoa Koni De Winter, prossimo sposo della maglia rossonera.
Come riportato anche da Gazzetta dello Sport, in serata c'è stata una nuova e forte accelerata per regalare ad Allegri il suo nuovo difensore. L'affare viaggia verso la chiusura per una cifra tra i 20 ed i 25 milioni di euro con i bonus: si stanno limando le ultime differenze e i dettagli tra Milan e Genoa, dopodiché De Winter potrà vestire la maglia rossonera.
Calciomercato Milan
Moretto: "Milan, prima offerta ufficiale per De Winter da 20 milioni. Si punta ad una chiusura in tempi brevi"
