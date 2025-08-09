Derby di mercato per Leoni: Milan e Inter sul difensore del Parma che chiede 35 milioni

Giovanni Leoni compirà 19 anni a dicembre, ma nonostante la giovanissima età e le poche presenze in Serie A ha già attirato l'attenzione di due top club italiani, cioè Milan e Inter che sono pronti a scatenare un vero e proprio derby di mercato. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport che spiega che il Parma chiede almeno 35 milioni di euro e spera di trattenere il giocatore per un'altra stagione.

Molto dipenderà dalla volontà del difensore e ovviamente dalle offerte che arriveranno. L'Inter è la squadra che lo sta seguendo da più tempo, ma pr ora non ha ancora presentato un'offerta ufficiale perchè prima deve fare delle cessioni per avere il budget necessario per andare all'assalto di Leoni. Alla finestra c'è sempre anche il Milan che invece potrebbe accelerare nel caso in cui andasse in porto l'affare Malick Thiaw con il Newscastle. Gli inglesi hanno già messo sul piatto 30 milioni di euro, proposta rifiutata dal Diavolo, ma sono pronti a rilanciare per strappare il centrale tedesco ai rossoneri.

