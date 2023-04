Dest tornerà a Barcellona a fine stagione: il Milan non valuta il suo riscatto

Fonte: tuttomercatoweb.com

Destino segnato per Sergiño Dest. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: il terzino statunitense al termine di questa stagione tornerà al Barcellona perché il Milan non sta prendendo in considerazione la possibilità di riscattare il suo cartellino per la cifra pattuita la scorsa estate, ovvero 20 milioni di euro.