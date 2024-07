Di Marzio: "Blitz di Furlani a Madrid per Morata, trattativa conclusa. Il Milan vuole anche un'altra punta: Abraham, Füllkrug e Dùran i nomi"

vedi letture

In merito alle prossime mosse di mercato da parte della dirigenza rossonera e con ormai l'affare Morata in dirittura d'arrivo è intervenuto così il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio. Questo l'aggiornamento sul mercato del Milan a Sky Calciomercato - L'Originale:

"Per Morata trattativa ormai conclusa e che raccontiamo dal 4 luglio, visite mediche confermate domani mattina lo ha detto anche lui oggi dopo aver salutato i suoi compagni di squadra. Dopo le visite mediche la firma sul contratto, presente Giorgio Furlani a Madrid per questo blitz che regalerà a Fonseca il primo dei due attaccanti richiesti. Il Milan ha provato a cercare un accordo più diplomatico con l'Atletico, ma non ci sono stati sconti e i rossoneri pagheranno la clausola da 13 milioni. Il mercato rossonero però non finisce qui, i nomi che piacciono alla dirigenza milanista sono Abraham, Füllkrug e Dùran".