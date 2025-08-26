Di Marzio conferma: arrivo di Harder dopo giovedì, lo Sporting attende il sostituto

Il Milan ha in pugno Conrad Harder ma ancora non può accoglierlo a Milano e dunque difficilmente potrà essere arruolabile per la seconda giornata di campionato a Lecce. Ci sono gli accordi con il giocatore e con lo Sporting Club ma manca ancora il via libera per il decollo del danese classe 2005 verso l'Italia. Come riportato questa mattina, riportando una voce arrivata direttamente dal Portogallo, la squadra bianco-verde vuole assicurarsi prima di avere a disposizione il sostituto del 20enne promesso sposo rossonero.

Lo Sporting Club Lisbona ha individuato in Fotis Ioannidis il centravanti per rimpiazzare Harder che, a sua volta, avrebbe dovuto sostituire Gyokeres partito verso l'Arsenal. Gianluca Di Marzio conferma questa notizia, aggiungendo che difficilmente Harder si vedrà in Italia prima di giovedì: il Panathinaikos, squadra di Ioannidis, giocherà il ritorno del preliminare di Europa League proprio quel giorno e il club greco vuole avere il suo attaccante almeno fino a quel momento.