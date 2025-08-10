Di Marzio: "De Winter sempre più vicino ad essere rossonero. Contatti continui tra le parti e distanza minima"

Dopo l'ultimo arrivo di Ardon Jashari a centrocampo, il Milan è pronto a migliorare anche il reparto difensivo. Ormai definita la trattativa che porterà Thiaw al Newcastle, Tare e dirigenza hanno individuato il sostituto del tedesco. Infatti, sarà il centrale del Genoa Koni De Winter, prossimo sposo della maglia rossonera. Infatti, il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha voluto dare gli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione che, con grande possiblità porterà De Winter al Milan.

Di Marzio conferma

"De Winter è sempre più vicino a essere il sostituto di Malick Thiaw per il Milan: contatti continui tra le parti e distanza minima. La distanza tra la richiesta del Genoa e l’offerta rossonera è ridotta a pochi milioni di euro, e può essere colmata in queste ore con l’aggiunta di bonus o una percentuale sulla futura rivendita. Contatti continui tra le parti per chiudere l’operazione che potrebbe consegnare a Massimiliano Allegri l’atteso rinforzo per il reparto arretrato".