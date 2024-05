Di Marzio: "Fonseca poteva guadagnare di più a Marsiglia. A giugno si formalizzerà l'accordo col Milan"

Gianluca Di Marzio torna a parlare di Paulo Fonseca. Ecco le sue dichiarazioni a Sky:

"Con Pioli non c'è stata una risoluzione di contratto. Se non succederà qualcosa nei prossimi giorni rimarrà ancora sotto contratto fino a quando non troverà un'altra squadra. Fonseca era in scadenza di contratto col Lille, ha rinunciato a un'offerta del Marsiglia di tre anni che a livello economico era più alta rispetto a quella del Milan. L'OM offriva 4.5 milioni netti, il Milan 3 più bonus. Sicuramente non ha fatto una scelta economica. Ora ci sono i tempi tecnici, dopo che la squadra tornerà dall'Australia e i primi di giugno ci sarà la formalizzazione anche se lui potrà arrivare in Italia solamente i primi di luglio per motivi fiscali. Ma sono formalità: Fonseca è stato scelto".

"Il Milan aveva scelto Lopetegui, era quello con cui erano andati più avanti. Anche per motivi ambientali era talmente inviso alla tifoseria che la società ha fatto delle valutazioni. Conceiçao è stato più proposto dal procuratore. Fonseca era il piano B dopo Lopetegui".