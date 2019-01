Di Marzio: "Higuain? La Juve non disturberà il Milan. Saranno i rossoneri a decidere tutto"

Gianluca di Marzio ha parlato di Higuain a Sky Sport Calciomercato: “Sarri ha fatto capire che c’è diversità di vedute con la società. Il fratello di Higuain è in Argentina. Domani Higuain gioca titolare, è sembrato sorridente. Non ha palesato voglia di andarsene con i compagni. Poi non ci sono dubbi sul fatto che Sarri lo voglia e che lui sia tentato. C’è da capire che tipo di operazione vuole il Chelsea, ad oggi vorrebbe il prestito senza diritto di riscatto. La Juventus non disturberà mai il Milan ma dovrà essere il Milan a fare il primo passo, a sentire la Juventus per lasciarlo andare. Ad oggi, il Milan non ha fatto questo passo perché pensa ancora che sia l’uomo che gli permette di giocare per la Champions League. Il Milan andrà da Genova a Gedda, se cambierà qualcosa nel futuro di Higuain sarà dopo la Supercoppa. Non saranno questi i giorni della verità assolutae”