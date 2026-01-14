Di Marzio: "Il Galatasaray sta insistendo molto con Fofana per convincerlo a trasferirsi in Turchia"

Nel corso del consueto appuntamento con Calciomercato-L'Originale, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul Milan soffermandosi in modo particolare sulle operazioni in uscita, visto che il Galatasaray starebbe facendo sul serio per Youssouf Fofana, che al momento non avrebbe però ancora aperto alla destinazione: "Il Galatasaray sta insistendo molto per convincere Fofana a trasferirsi in Turchia. Il giocatore non ha però ancora aperto alla destinazione".

Di Marzio ha però fatto anche il nome di uno dei tanti obiettivi rossoneri, Jean-Philippe Mateta, finito nel mirino della Juventus: "La Juventus vuole un grande attaccante. Ha avviato una prima richiesta di informazioni con il Crystal Palace per Mateta. La richiesta degli inglesi è molto alta, tra i 30 ed i 35 milioni., Vedremo se la Juventus sarà disposta a investire questa cifra già in questo calciomercato invernale, con Spalletti che ha già dato il suo okay all’operazione".