Di Marzio: "Il Milan non molla Kolo Muani, che resta il principale obiettivo della Juve. Concorrenza internazionale per Rashford"

vedi letture

Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, ha dato questo aggiornamento di mercato sul Milan e sulla Juventus che sono sulle tracce di Marcus Rashford e Randal Kolo Muani: "Nel corso di questo mercato di gennaio Milan e Juventus sono pronte a potenziare il reparto d’attacco. I rossoneri non mollano infatti la presa su Kolo Muani, su cui però la Juventus è convinta di essere in pole position. Il giocatore francese non ha ancora deciso e su di lui ci sono anche gli interessi di alcuni club di Premier League (tra cui il Manchester United).

Per Rashford, invece, c’è ancora molta concorrenza, sia in Italia (piace sia al Milan che alla Juventus) che all’estero. Gli agenti dell’attaccante inglese, infatti, nella giornata di giovedì 9 gennaio sono andati a Barcellona dove hanno incontrato il club blaugrana. Solo loro due gli attaccanti al centro di questi primi giorni di mercato, in uscita da PSG e Manchester United e su cui si è mosso l’interesse di alcuni tra i più grandi club internazionali".