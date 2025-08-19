Di Marzio: "Il Napoli ha chiamato Hojlund, ma sul danese il Milan resta in vantaggio"

di Niccolò Crespi

Intervenuto così a Sky Sport - Calciomercato l’Originale, il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sull’attualità del Milan in chiave mercato estivo. Ecco gli ultimi aggiornamenti:

Hojlund-Napoli contatto, ma il Milan resta più avanti

"Il Napoli dopo l'infortunio di Lukaku deve per forza tornare sul mercato lì davanti, e sono stati proposti molto attaccanti. Gli azzurri hanno contattato anche il Manchester United per Hojlund, ma sul danese c'è il netto vantaggio del Milan che ha come una corsia preferenziale ad oggi per lui".