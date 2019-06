Di Marzio: "Krunic-Milan, trattativa portata avanti da Maldini, all'incontro anche Boban"

A "Calciomercato - L'originale", Gianluca di Marzio ha parlato così dell'acquisto di Krunic: “Il Milan ha piazzato il primo colpo della sua nuova stagione: Krunic. Centrocampista offensivo dell’Empoli, è un’operazione da 8 milioni di euro, quattro anni di contratto. Krunic arriverà la settimana prossima per firma e visite mediche. In gran segreto il Milan trattava da un mese, è nato come obiettivo di Leonardo, seguito a lungo anche durante gli allenamenti. Questo fa capire che non è stata una scelta improvvisata, è stata portata avanti da Maldini e all’incontro decisivo c’era anche Boban. È una conferma di come ha già accettato il Milan. Non c’era però Massara che però è a Milano e si è incontrato con Maldini”