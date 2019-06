Di Marzio: "L'accordo con la UEFA una liberazione per il Milan: ora la trattativa per Donnarumma può procedere su binari più favorevoli"

Gianluca di Marzio, a Sky Sport "Calciomercato - L'originale", ha parlato così del momento del Milan, dopo l'esclusione dall'Europa League: "Per i dirigenti del Milan, anche in chiave mercato, è stata un po’ una liberazione l’accordo con la UEFA. Questo non appesantisce a fare entro il 30 giugno una cessione per fare plusvalenza, con la fretta e con le condizioni imposte dal mercato, come quella di Donnarumma. Ora la cessione di Donnarumma è una scelta della società, se non dovesse rinnovare l’anno prossimo avrebbe condizioni di vendita inferiori. Il Milan dovrà nei prossimi tre anni fare scelte oculate e iniziare a fare plusvalenze, con più calma rispetto a ieri. La trattativa per Donnarumma può andare avanti con binari più favorevoli per il Milan, su condizioni diverse sulla valutazione di Donnarumma, sulla scelta di Areola come contropartita. Cambia tutto. Per questo ho percepito soddisfazione nei dirigenti del Milan"