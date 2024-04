Di Marzio: "Lopetegui è stato sondato e incontrato più volte. Lo spagnolo vuole e aspetta il Milan"

"Il profilo è quello di un tecnico che condivida le strategie del club, non ci risultano Fonseca, Galtier e Gallardo, è vero di Lopetegui che è stato sondato e incontrato dalla dirigenza, anche più volte. Di quelli che sono stati sondati e sentiti, è quello che ha convinto di più anche perchè non ha subito chiesto giocatori o chissà cosa, è apprezzato anche per il suo lavoro con i giovani. Lopetegui sposerebbe in pieno la filosofia del club e accetterebbe un contratto di 4 milioni all'anno per 2-3 anni, ha messo anche in stand-by il West Ham che gli darebbe più soldi perchè lui vuole il Milan. Chi deciderà sarà Cardinale e anche Ibra, bisognerà capire se Lopetegui scalderà il cuore e l'animo dell'ambiente rossonero. Il Milan vorrebbe un profilo di maggiore appeal, ci sono anche tanti altri nomi da valutare come Xavi, Unai Emery, mentre non mi risultano contatti con De Zerbi e Conte".

Ha parlato così Gianluca di Marzio a Sky Sport l'Originale in merito al nuovo allenatore del Milan in vista della prossima stagione: spicca un nome, è quello dello spagnolo Julen Lopetegui.