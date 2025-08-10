Di Marzio: "Milan-De Winter, primi contatti positivi. Si punta a trovare in fretta l'accordo"

Ulteriori aggiornamenti sulla trattativa Milan-De Winter che arrivano da Gianluca Di Marzio. I primi contatti hanno avuto esito positivo e l'accordo fra le parti è sempre più vicino. Il belga è stato individuato come rimpiazzo di Malick Thiaw che è diretto verso il Newcastle e che porterà alle casse del Milan ben 38 milioni più 4 di bonus.

Di questa somma, il Milan ne reinvestirà la metà per De Winter. Operazione da 18/20 milioni, da capire se verrà aggiunta una parte variabile o una percentuale di rivendita in favore del Genoa. Il Milan conta di chiudere il prima possibile l'accordo per dare a Massimiliano Allegri subito un difensore, considerando che il reparto allo stato attuale delle cose avrebbe i soli Tomori, Gabbia e Pavlovic.

23 anni, De Winter è in Italia dall'età di 16 anni, quando fu preso dalla Juventus, con la quale ha fatto la trafila nelle giovanili, fino a esordire con Massimiliano Allegri in Champions League. In seguito il giocatore si è trasferito in prestito all'Empoli e sempre con la stessa formula al Genoa che lo ha riscattato la scorsa estate per 8 milioni.

