Di Marzio: "Milan Femminile, in arrivo Stapelfeldt e Andersen"

Ieri primo giorno di mercato anche nel calcio femminile. Tante le novità, a partire dal fronte Roma: il club giallorosso ha chiuso il colpo di giornata, Valeria Pirone, attaccante del Sassuolo, che arriverà in città nelle prossime ore. Fatta anche per Thaisa Moreno, centrocampista ex Milan: la brasiliana ha svolto oggi le visite mediche e presto firmerà il contratto. Attiva anche l'altra squadra della Capitale, la neopromossa Lazio, che ha annunciato ben sei giocatrici: Heroum, Ohstrom, Glaser, Fordos, Mastrantonio e Moller Thomsen.

Il Napoli continua a lavorare per riportare in Italia Tatiana Bonetti, attaccante dell'Atletico Madrid, con un passato alla Fiorentina. Viola che oggi ha salutato Cordia (tornerà al Fortuna Hjorring), Clelland (direzione Sassuolo), Quinn e Middag e che presto accoglierà Francesca Vitale, fresca di addio con il Milan. Il club rossonero non è rimasto a guardare e si prepara a chiudere per Nina Stapelfeldt (ala d'attacco svizzera) e Sara Thrige Andersen (esterno basso danese).