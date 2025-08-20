Di Marzio: "Milan, per l'attacco prende sempre più quota il nome di Victor Boniface"
Tra Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, alla fine per l'attacco del Milan potrebbe spuntarla Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su X, sta prendendo sempre più quota il nome del giocatore nigeriano classe 2000 che potrebbe superare presto il danese e il serbo nelle preferenze milaniste.
Questo il post: "Milan, per l'attacco prende sempre più quota il nome di Victor Boniface, ora in corsia di sorpasso sulla concorrenza".
.@acmilan, per l'attacco prende sempre più quota il nome di Victor Boniface, ora in corsia di sorpasso sulla concorrenza @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 20, 2025
