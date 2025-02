Di Marzio: "Milan, scatto decisivo per Gimenez. Si sta avvicinando moltissimo l'accordo, vediamo se stanotte o domattina"

Novità degli ultimi minuti su Santiago Gimenez-Milan. A raccontarle è Gianluca Di Marzio, in diretta a "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport. Le sue dichiarazioni:

"Si sta avvicinando moltissimo l’accordo per Santiago Gimenez in questi minuti. Milan molto vicino. C’è stato uno scatto decisivo per un accordo che sta per essere raggiunto, vediamo stanotte o domattina. Giornata frenetica di contatti, il Feyenoord aveva alzato le richieste dopo il sorteggio di Champions, il Milan ha spinto ancora, ha aumentato offerta e bonus: ci siamo quasi per Gimenez al Milan. Operazione che poi sbloccherà il passaggio di Morata al Galatasaray e Camarda al Monza".