Di Marzio: "Milan-Veliz, possibile offerta nei prossimi giorni. Sull'argentino anche Torino e Nottingham Forest"

vedi letture

Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, ha riportato questo aggiornamento sull'interesse del Milan per Alejo Veliz, attaccante classe 2003 del Rosario Central: "Nei scorsi giorni si è registrato il primo incontro tra l’agente di Alejo Veliz e la dirigenza del Milan. Un incontro dal quale è stato confermato l’interesse da parte del club rossonero per il giovane attaccante argentino del Rosario Central. L’agente del classe 2003 è rimasto in Italia e nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi, con un nuovo incontro e con la possibilità di presentare una prima offerta al club rosarino che chiede 15 milioni, ovvero il valore della clausola, ma che potrebbe cederlo per una cifra anche di poco inferiore.

Non c’è solo il Milan però su Veliz. Il Torino ha già presentato un’offerta ritenuta bassa da Las Canallas, mentre in Premier c’è il Nottingham Forest che ha avviato i contatti per l’attaccante autore di 11 gol in 23 partite nell’ultimo semestre".