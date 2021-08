Di Marzio: "Milan, verso l'intesa con Florenzi. Il terzino non indosserà più il 24"

Alessandro Florenzi è sempre più vicino al Milan. Dopo l'esperienza al Psg e la vittoria dell'Europa, il terzino è rientrato alla Roma, ma è già pronto a cambiare maglia visto che non rientra nei piani di José Mourinho. I rossoneri hanno avviato i contatti nei giorni scorsi e la parti stanno trovando l'intesa.

Si lavora per un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. La Roma, inizialmente, voleva cedere il giocatore a titolo definitivo, ma senza il gradimento del Milan che ha dato pochi spiragli su questa formula. Solo dopo l'apertura dei giallorossi al prestito con diritto la trattativa ha preso la piega giusta.

Florenzi ha già dato l'ok al contratto con i rossoneri ed è iniziato il conto alla rovescia per l'intesa definitiva visto che va limato qualche dettaglio tra l'offerta del Milan e la richiesta della Roma sulle cifre e il riscatto. Si attende adesso la chiusura tra le parti.

Florenzi pensa già al Milan e a Milano, con l'idea di cambiare numero e non scegliere più il consueto 24 per dare un taglio con il passato. I rossoneri hanno puntato su di lui con decisione dopo che non si sono sbloccate le trattative con United e Real Madrid rispettivamente per Dalot e Odriozola. Da Roma due giocatori sono pronti a partire per Milan: da una parte Florenzi, dall'altra Dzeko. Stessa città, ma squadre differenti per vivere un derby inedito.