Di Marzio su Maignan: “Rinnovo vicinissimo, si conta di chiudere nei prossimi giorni”
Durante la puntata di Calciomerctao l'Originale, Di Marzio ha parlato così del rinnovo di Mike Maignan, uno dei protagonisti della vittoria del Milan stasera a Como: "Il Milan conta di chiudere il rinnovo di maignan. avete visto la prestazione di oggi. il suo rinnovo vale di più dell’acquisto, parti vicinissime, vanno chiusi ultimi dettagli. nei premi giorni si conta che dovrebbe chiudersi fino al 2031".
COMO-MILAN 1-3
Marcatori: 10’ Kempf, 45’+1 Nkunku, 55’e 87’ Rabiot.
LE FORMAZIONI
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf (dal 46’ Diego Carlos), Ramón, Moreno (dal 76’ Sergi Roberto); Da Cunha (dal 60’ Caqueret), Perrone; Vojvoda (dal 66’ Kuhn), Nico Paz, Baturina (dal 60’ Rodriguez); Douvikas. A disp.: Törnqvist, Vigorito, Dossena, Posch, Smolčić, Valle, Le Borgne; Cerri. All.: Fàbregas.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 86’ Athekame), Fofana (dal 70’ Ricci), Modrić (dal 86’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 63’ Fullkrug), Leão (dal 70’ Loftus-Cheek). A disp.: Terracciano, Torriani, Duțu, Estupiñan, Odogu, Pulisic; Castiello. All.: Allegri.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Ammoniti: 90’+1 Ramon.
Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.
