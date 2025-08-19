Di Marzio su Rabiot: "Non trovano riscontro le voci di un interesse del Milan"

È di questi minuti la notizia di Adrien Rabiot ufficialmente in uscita dal Marsiglia. Il giocatore è stato sospeso per una lite accesa col compagno di squadra Jonathan Rowe al termine della partita persa contro il Rennes. Il club ha fatto sapere al giocatore che non rientra più nei piani di Roberto De Zerbi e che può trovarsi una nuova sistemazione.

Inevitabile pensare al Milan, che sembrava molto vicino al prenderlo un anno fa a parametro zero. L'ex Juventus ha lavorato a lungo con Massimiliano Allegri e sotto la sua gestione ha giocato le sue migliori stagioni, impiegato come mezz'ala sinistra e diventando estremamente efficace sottoporta: la sua migliore stagione è la 2022/23 dove è andato a segno in 11 occasioni.

Tuttavia l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio fa sapere: "Non trovano riscontro le voci di un interesse del Milan, perché nonostante il legame con Allegri, i rossoneri sono già coperti in quel ruolo e intendono concentrarsi sul mercato in questi ultimi giorni".

