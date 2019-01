Di Stefano sul mercato del Milan: “Non ci saranno grandi movimenti fino a dopo la Supercoppa”

Il giornalista SkySport, Peppe Di Stefano, in collegamento da Casa Milan ha parlato del mercato rossonero: “Il Milan partirà venerdì in treno per Genova e anche questo in termini di mercato non può non essere un’indicazione, di sicuro verrà tutto congelato. Giocherà con la Samp in Coppa Italia e poi volerà direttamente da Genova per arrivare a Gedda, giocherà contro la Juventus il 16 e poi rientrerà nella notte, quindi almeno fino al 17 gennaio sarà tutto fermo sul mercato, a meno di clamorose sorprese delle ultime ore. Ma non ci sembra che ci siano grandi movimenti”.