Dopo Adli, rimane un esubero da piazzare: si tratta con Origi la risoluzione

Yacine Adli oggi raggiungerà Riyadh, in Arabia Saudita, per aprire un nuovo e ricco capitolo della sua carriera: il centrocampista francese del Milan si trasferirà a titolo definitivo all'Al Shabab club con cui oggi svolgerà le visite mediche e che lo metterà sotto contratto per tre anni a sette milioni a stagione. Dopo aver sistemato Ismael Bennacer in prestito con diritto di riscatto alla Dinamo Zagabria e dopo Adli, rimane un solo esubero da piazzare per il club rossonero.

L'ultimo esubero, come è noto a tutti, è Divock Origi, attaccante belga arrivato nel 2022 e che ha giocato, di fatto, una sola stagione in rossonero. Dopo il deludente rendimento, il calciatore è stato girato in prestito al Nottingham Forest in Premier League dove però l'ex Liverpool non è riuscito a ravvivare la sua carriera. L'anno scorso Origi ha di fatto perdere le sue tracce e si è preso un anno sabbatico ma retribuito. Il belga percepisce 4 milioni netti a stagione: entrato nell'ultimo anno di contratto, il Milan tratta la risoluzione anche se al momento non ci sono novità. Lo riporta il QS questa mattina.