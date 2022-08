Dopo De Ketelaere e Origi: Pioli traccia le linee del calciomercato del Milan

MilanNews.it

Nell'intervista pubblicata ieri su La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha rilasciato diverse indicazioni interessante su quella che sarà la nuova stagione sia dal punto di vista tecnico-tattico (con alcuni spunti sul modulo e le varianti da utilizzare) che sul calciomercato, da sfruttare per qualche nuovo innesto negli ultimi 23 giorni disponibili.

Cosa serve

Nessuna novità nelle parole del tecnico rossonero: "Sulla carta mancano due ruoli, il difensore e il centrocampista. Non vogliamo sostituire chi se ne è andato con dei sosia, anche perché un altro Kessie non c’è. Ci servono due caratteristiche: esplosività e intelligenza". Era chiaro: Maldini e Massara, dopo l'aqcuisto del trequartista e della punta, cercheranno un difensore centrale di riserva (Ndicka, Diallo e Tanganga i nomi del momento) e un centrocampista (Fofana, Sarr e altri sono tra i profili graditi).



Progetto chiaro

Tutto fatto in maniera sostenibile: "Ogni società - ha spiegato Pioli - fa le proprie valutazioni: noi con un progetto sostenibile abbiamo dimostrato di poter vincere. Oltre un certo livello il club credo non voglia e non possa arrivare. Di sicuro non ho mai temuto che la nuova proprietà arrivasse e vendesse i giocatori più importanti: ci era stato detto in partenza che la filosofia sarebbe rimasta la stessa". Il Milan, dunque, continuerà sulla stessa linea: cercare giocatori giovani e di talento, regalando a Pioli la stoffa giusta per cucire le idee tecnico-tattiche (chiare chiarissime) dello stesso mister.