Dopo i "no" per Locatelli e Zakaria l'Al-Ahli vira su Fofana del Milan
Oggi alle 11:50
di Lorenzo De Angelis

Negli scorsi giorni l'Al-Ahli ha tentato due affondi per Manuel Locatelli della Juventus e Zakaria del Monaco, ricevendo in risposta due "no" secchi. Falliti questi tentativi l'attenzione del club saudita si è spostata su un altro giocatore della Serie A, Youssouf Fofana, giocatore arrivato la scorsa estate proprio dai monegaschi per 25 milioni di euro, e che Massimiliano Allegri ritiene essere un titolare.

 Ad oggi la cessione del francese non è un tema, ma scrivono i colleghi di Tuttosport che un’offerta superiore ai 35 milioni potrebbe far vacillare il Milan che in questa estate ha dimostrato di saper ascoltare le proposte. 