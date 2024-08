DT Udinese: "Samardzic? Ci piacerebbe tenerlo, ma se venisse la squadra disposta seriamente a prenderlo potremmo ascoltare eventuali offerte"

vedi letture

Intervenuto nella serata di SkySport 24 durante l'edizione dedicata al calciomercato, il dirigente dell'Udinese Gianluca Nani ha parlato del futuro di Lazar Samardzic, finito sulla lista dei desideri del Milan di Paulo Fonseca. Queste le sue dichiarazioni:

"È vero che è un calciatore ricercato (Samardzic ndr). È vero che abbiamo avuto richieste di informazioni, che abbimao avuto anche delle offerte, però per noi è un calciatore importante, quindi vorremmo che chi lo cercasse lo considerasse come lo consideriamo noi, cioè un giocatore molto importante. Siamo contenti di averlo, siamo contenti che rimanga fra di noi. Non cerchiamo di venderlo. Se qualcuno ce lo chiede e ci fa un'offerta ritenuta congrua per noi, soddisfacente per il giocatore, evidentemente potremmo sederci e discuterne. Però ripero, è un giocatore dell'Udinese forte, così come altri che ne abbiamo, così come altri che ci chiedono, però non è nostra intenzione vendere i pezzi migliori. Poi può succedere, perché nel mercato possa avvenire questo, però non siamo noi che lo offriamo in giro. Ci piacerebbe tenerlo, però ripeto: venisse la squadra disposta seriamente a prenderlo potremmo ascoltare eventuali offerte".