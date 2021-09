Dubbi su Kessie, il Milan può anticipare a gennaio l'arrivo di Adli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, se Kessie non rinnoverà il contratto (in scadenza a giugno 2022) nei prossimi mesi, il Milan proverà ad anticipare a gennaio l’arrivo di Adli dal Bordeaux. Il centrocampista francese, che i rossoneri hanno acquistato nel corso del mercato estivo, sta facendo bene in Ligue 1 e non è da escludere che possa trasferirsi a Milano già a inizio anno.