Due nomi per la difesa rossonera: Akanji è il preferito di Allegri

Il mercato rossonero, nonostante l'arrivo di Nkunku a Linate questa sera, potrebbe non finire qua: il Milan ha l'intenzione di portare a Massimiliano Allegri anche un difensore che possa rinforzare la retroguardia con qualità ma soprattutto con esperienza. I nomi sulla lista della dirigenza rossonera al quarto piano di Casa Milan sono due: il primo è Manuel Akanji, centrale svizzero di 30 anni molto esperto e in uscita dal Manchester City, mentre il secondo è Jakub Kiwior, con un passato in Italia e oggi all'Arsenal.

Secondo quanto viene riportato questa sera da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport 24 durante Calciomercato - L'Originale il profilo preferito dal tecnico rossonero Massimiliano Allegri sarebbe proprio quello di Manuel Akanji che rappresenta una soluzione di maggior esperienza e probabilmente anche di caratura tecnica più elevata. Oggi il club rossonero ha avuto contatti con gli agenti di entrambi i calciatori. Su Kiwior c'è anche la concorrenza del Porto che è molto in vantaggio sul giocatore.