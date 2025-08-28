Due nomi per la difesa rossonera: Akanji è il preferito di Allegri
Il mercato rossonero, nonostante l'arrivo di Nkunku a Linate questa sera, potrebbe non finire qua: il Milan ha l'intenzione di portare a Massimiliano Allegri anche un difensore che possa rinforzare la retroguardia con qualità ma soprattutto con esperienza. I nomi sulla lista della dirigenza rossonera al quarto piano di Casa Milan sono due: il primo è Manuel Akanji, centrale svizzero di 30 anni molto esperto e in uscita dal Manchester City, mentre il secondo è Jakub Kiwior, con un passato in Italia e oggi all'Arsenal.
Secondo quanto viene riportato questa sera da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport 24 durante Calciomercato - L'Originale il profilo preferito dal tecnico rossonero Massimiliano Allegri sarebbe proprio quello di Manuel Akanji che rappresenta una soluzione di maggior esperienza e probabilmente anche di caratura tecnica più elevata. Oggi il club rossonero ha avuto contatti con gli agenti di entrambi i calciatori. Su Kiwior c'è anche la concorrenza del Porto che è molto in vantaggio sul giocatore.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan