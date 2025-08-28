VIDEO MN - Ecco Nkunku! Arrivato a Linate l'ottavo acquisto rossonero

Ecco Cristopher Nkunku! Prime immagini italiane e milanesi per quello che sarà il nuovo acquisto rossonero, l'ottavo di questa lunga sessione di calciomercato che potrebbe riservare anche altre sorprese, in entrata e in uscita, nei prossimi giorni. Il giocatore francese è atterrato in questi minuti all'areoporto di Milano Linate, come testimonia il video di MilanNews.it del nostro inviato. Il calciatore si è diretto all'Hotel Melià dove passerà la notte in vista della giornata ricca di impegni di domani.

Nkunku sarà alla Madonnina domattina per le visite mediche e successivamente, dopo aver ottenuto l'idoneità sportiva, è atteso a Casa Milan per la firma del contratto quinquennale. Il transalpino arriva per circa 37 milioni di euro più 5 di bonus difficilmente raggiungibili. Di seguito il video dell'uscita di Nkunku dall'areoporto: